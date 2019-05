Landesverband sucht nach neuen Wegen

Der Bezirksvorstand der Kolpingsfamilien: Rudi Brinkmann (Vorsitzender), Rosi Anneken (Kassiererin), Mechtild Ostendorf (Schriftführerin), Jürgen Seelhorst (2. Vorsitzender) und Präses Pfarrer Günter Mleziva (von links). Es fehlt der pastorale Begleiter Helmut Braak. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Während die Wahlen in 90 Sekunden über die Bühne gingen, dauerten die Grundsatzdiskussionen über zwei Stunden. Die Kolpingsfamilien im Landesverband Oldenburg werden älter, die bisherigen Formen der Veranstaltungen und der Zusammenarbeit sollen überdacht werden. Über die Wege und die Möglichkeiten wird innerverbandlich diskutiert. Das wurde besonders deutlich auf der Generalversammlung des Dekanates Löningen, die nun in Lastrup stattfand. Vor allem die geringe Teilnahme aus den anderen Kolpingsfamilien bei der Fahrt zum Passionsspiel nach Wallenhorst stieß den Essener Kolpingmitgliedern auf, hatten sie doch die Organisation für den Bezirk übernommen.