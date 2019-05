Krippe ist zum Start schon voll

Wolkennest beginnt mit 29 Kindern

„Unser Ziel ist, kommunale wie kirchliche Einrichtungen gleichzustellen“, sagt Bürgermeister Michael Kramer. Foto: © Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Gut aufgestellt sieht Lastrups Bürgermeister Michael Kramer seine Gemeinde bei Krippen- und Kindergartenplätzen. Mit dem Neubau der Kinderkrippe „Wolkennest" steht demnächst eine weitere Gruppe für Unter-Dreijährige zur Verfügung. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. 29 Kinder wurden angemeldet. Damit ist die Krippe bereits zum Start im August voll ausgelastet. Bei Bedarf könnte sie sofort um eine dritte Gruppe erweitert werden. Noch sind die Arbeiten an dem Neubau in vollem Gange.