Markus Thomalla wird Pfarrer in Lastrup

Pfarrer Markus Thomalla © Jürgen Schulze Herding

Lastrup (mt). Zum 15. August 2019 verstärkt Pfarrer Markus Thomalla (44) das Seelsorgeteam in der katholischen Kirchengemeinde St. Petrus. Das wurde am Sonntag im Gottesdienst in Lastrup bekannt gegeben. Thomalla wurde 1974 in der oberschlesischen Großstadt Zabrze geboren. 1993 übersiedelte er nach Münster, wo er sein Abitur ablegte und anschließend Theologie studierte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.