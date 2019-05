Projekt der Nächstenliebe eingeweiht

Ein Geschenk: Saskia Sencker (rechts) und Heinrich Behnken (Mitte) überreichten Bilder mit den Handabdrucken der Bewohner an Martina Hanrath (von links), Guido Suing und Luzia Nietfeld. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Wir setzen heute einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des St.-Elisabeth-Stifts“, sagte Geschäftsführer Guido Suing am Sonntag bei der offiziellen Einweihung der Begegnungsstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die von Pfarrer Walter Körbes und Pastor Jürgen Schwartz vorgenommen wurde. Geweiht wurden zudem sechs Mikroappartements an der Elisabethstraße 10, die zur Vermietung an psychisch Erkrankte bereit stehen.



„Einen besseren Tag als den heutige Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gibt es für so ein Ereignis nicht", sagte Suing. Verbunden war die Einweihung mit einem großen Kunst- und Handwerkermarkt auf dem Gelände des St.-Elisabeth-Stiftes.