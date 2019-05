Foto: Walter Schumacher / FFW Lastrup

Lastrup (mt). In Brand geraten ist ein größerer Haufen Restmüll in der Nacht zu Mittwoch bei der Deponie in Lastrup. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer gegen 1.15 Uhr entdeckt. Die Ursache ist nicht bekannt, es entstand nach Angaben der Beamten kein nennenswerter Schaden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lastrup und Lindern waren mit je 20 Einsatzkräften vor Ort.