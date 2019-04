Lastrups Oberschüler machten sich für „Bürger für Bürger“ auf den Weg / Verein zahlte schon Stromrechnungen

Spende überreicht: Mehr als 2100 Euro sammelten die Oberschüler. Der Verein „Bürger für Bürger Lastrup“ kann das Geld gut gebrauchen. Unterstützt werden unter anderem Menschen in akuten Notsituationen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. 2132 Euro haben Lastrups Oberschüler am Aschermittwoch nach ihrem Hungermarsch gesammelt. Den Erlös spendeten sie jetzt dem Verein Bürger für Bürger. Er unterstützt seit fünf Jahren in Not geratene Mitmenschen aus der Gemeinde.