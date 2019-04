Kneheim: Stallgebäude gerät in Brand

Foto: Freiwillige Feuerwehr Lastrup

Kneheim (mt). In Brand geraten ist ein Stallgebäude in Kneheim in der Nacht zu Mittwoch. Wie die Polizei mitteilt, stand das etwa zehn mal 20 Meter große Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr um 4.05 Uhr bereits in Vollbrand. Vor Ort waren 90 Einsatzkräfte aus Lastrup, Molbergen und Cloppenburg.



Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern. Tiere befanden sich nicht in dem Stall, verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 50000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

