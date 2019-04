„Die Abi-Note spielt keine so große Rolle“

Stipendium führt Lastruper um die Welt

„Wichtiger als der Notendurchschnitt sind politisches Interesse und das eigene Auftreten", sagt Stipendiat Michael Hagen (23). Foto: © Hagen

Von Georg Meyer



Lastrup/Peking. Für die Abiturienten hat die heiße Phase begonnen. In wenigen Wochen werden sie die Schule verlassen. Viele dürften anschließend studieren. Doch nur die wenigsten bewerben sich um ein Stipendium, weiß Michael Hagen. Der 23-Jährige findet das schade. „Ich kann nur jedem raten, es zu versuchen“, sagt der gebürtige Lastruper. Hagen muss es wissen. Der angehende Wirtschaftsingenieur ist selbst Stipendiat, im Sommer läuft seine Zeit in Peking ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.