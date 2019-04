Zuschauer und Reiter genießen Spring Days

Gilbert Böckmann und Mario Stevens absolut zufrieden mit Resonanz auf Veranstaltung in Lastrup

Im Finale vorn: Lokalmatador Mario Stevens gewann auf Botakara die Springprüfung Klasse S. Foto: Rüchel

Aus der Lokalredaktion



Lastrup. Gilbert Böckmann und Mario Stevens sind gute Gastgeber für ihre Kollegen und Kolleginnen, überlassen Siege und Platzierungen allerdings nicht vollständig den Gästen. Am Finaltag der Lastruper Spring Days sicherte sich Mario Stevens mit der sieben Jahre alten Botakara Platz eins in der Youngster-Tour, die als S-Springen mit Stechen ausgeschrieben war. Klar, dass der Deutsche Meister hochzufrieden mit seiner Sportpartnerin war.