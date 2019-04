Schweine dürfen „die Sau“ rauslassen

Hackmanns erhalten Innovationspreis

Vom Konzept überzeugt: Heinz und Nicole Hackmann haben alte Gebäude zu Aktivställen umgebaut. Gefüttert werden darin rund 600 Schweine. Auch die Zwillinge Marissa (rechts) und Marieze haben Spaß an der Landwirtschaft gefunden. Fotos: Meyer

Von Georg Meyer



Hemmelte. Im Aktivstall der Familie Hackmann dürfen Schweine so richtig „die Sau" rauslassen. Vor drei Jahren hatten die Hemmelter ihren ersten Stall umgebaut und mit der Mast nach einem ganz neuen Konzept begonnen. Anfang des Monats nun zeichnete die Initiative Tierwohl den Betrieb in Berlin mit einem Innovationspreis aus. Entwickelt hat den Aktivstall die Meller Landwirtin Gabriele Mörixmann.