Camp glänzt mit sportlicher Vielfalt

Riesenjubel: Das Team „Manchester City“ gewann den großen Siegerpokal. Foto: Youngstars

Von Karsten Boll



Lastrup. Nach fünf intensiven Tagen in der Sportschule ist das achte Lastruper Sport- und Fußballcamp mit einer großen Siegerehrung beendet worden. Anschließend ging es für die 65 Campteilnehmer aus der gesamten Gemeinde Lastrup und die zahlreichen Betreuer zwar erschöpft, aber durchaus auch glücklich, nach Hause. Das Camp hatte allen Teilnehmern wieder mächtig Spaß gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.