Kneheimer sorgen für bunten Ostertisch

Firma Hermann Waden färbt seit mehr als 30 Jahren Eier

Buntes Bild: Mehr als zwei Millionen Eier färbt der Kneheimer Betrieb in dieser Saison. Fotos: Meyer

Von georg Meyer



Kneheim. Viel Zeit zum Ausruhen hat Hermann Waden zurzeit nicht. Gerade steckt eine Mitarbeiterin den Kopf durch die Tür: „Chef, wir brauchen Eier!" Der Betriebsshop der Färberei läuft kurz vor Ostern auf Hochtouren. „Wir haben diesmal auch am Sonntag gearbeitet", berichtet Waden. Die Ostersaison geht in die Endphase. 2,2 Millionen Eier werden bis Mitte der Woche in Kneheim von den Bändern gerollt sein.