„Lastruper Spring Days“ mit 223 Aktiven

Mit anderem Reiter wieder am Start: Beim jüngsten Anton & Brigitte Böckmann Gedächtnispreis vor zwei Jahren gewann Rolf Moormann mit seiner Stute „Samba de Janeiro“. Foto: Rüchel

Lastrup (mt). Sie machen es wieder: Gilbert Böckmann und Mario Stevens - zusammen sind sie „MG Horse Events" - laden von Donnerstag, 18. bis Montag, 22. April, zu den „Lastruper Spring Days" zur Eröffnung der „grünen Saison" im Norden auf die Anlage von Gilbert Böckmann in Hamstrup. Das Interesse ist so groß, dass es bereits am Mittwoch mit dem Saison-Opening losgeht.