Kinder sichern nächste Waldgeneration

Pflanzaktion mit Viertklässlern der Astrid-Lindgren-Schule

Hochmotiviert: Die Kinder freuten sich, einen Beitrag zum Naturschutz leisten zu können .Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup/Schnelten. Kräftig in die Hände haben die Viertklässler der Astrid-Lindgren-Grundschule Lastrup in der Woche vor den Osterferien gespuckt. Im Kirchwald in Schnelten pflanzten die 54 Kinder unter der fachkundigen Anleitung von Bezirksförster Paul Kemper und seinem Mitarbeiter Hans Menke über 500 Rotbuchen. Mehr dazu

