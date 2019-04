„Möchten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“

Freude über die Unterstützung: Christina Brundiers (rechts) und Carsten Bruns (Vierter von rechts) überreichten einen Scheck und gehäkelte Stofftiere an Löwenherz-Vertreterin Irmgard Partmann (Zweite von rechts), ganz links FC-Vorsitzender Johannes Nipper.Foto: Laura Nipper

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Unsere Kinder können tanzen, spielen Fußball, nehmen in den Osterferien teil am Sportcamp in der Lastruper Sportschule. Da fällt es schwer, sich vorzustellen, dass es auch kranke Kinder gibt, die das alles nicht können", brachte es Christina Brundiers, Leiterin der beiden Lastruper Hip-Hop-Gruppen „Dancefloor Destroyer", auf den Punkt. Beim Lastruper Weihnachtsmarkt 2018 hatten die rund 60 Tänzerinnen im FC Lastrup zwei Auftritte auf der Showbühne absolviert, für die sie von den Veranstaltern eine kleine Belohnung erhielten.