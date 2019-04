Handwerker haben Winter gut genutzt

Sieht wie neu aus: Die Arbeiten an der Außenfassade des fast 120 Jahre alten Hauses sind abgeschlossen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Eine Menge getan hat sich im Laufe des Winters im künftigen Bürgerhaus an der Vlämischen Straße. Die Außenfassade ist inzwischen saniert worden und auch im Innern schreiten die Arbeiten voran. Anfang Dezember hatten die Lastruper das Richtfest gefeiert. Zurzeit sind noch die Zimmerer vor Ort und auch die Arbeiten an den Fußböden laufen.