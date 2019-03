Feuerwehrgelände wird zur Sänger-Bühne

Vorfreude auf viele Gäste: Der Vorstand des Sängerbundes Heimattreu traf sich in Lastrup mit den Verantwortlichen des Männergesangvereins zur Ortsbesichtigung für das Bundeschorfest. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Mit dem Bundeschorfest des Sängerbundes „Heimattreu“ erlebt die Gemeinde Lastrup am 18. und 19. Mai einen Höhepunkt im Vereinsleben. Dann treffen sich annähernd 1000 Sänger auf dem Feuerwehrgelände an der Schnelter Straße, um zu singen und um zu feiern, begeht der ausrichtende Männergesangverein Lastrup (MGV) doch sein 125-jähriges Bestehen. Über den Stand der Vorbereitungen informierte sich nun vor Ort der Vorstand des Sängerbundes „Heimattreu“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.