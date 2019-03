Jugendliche zählen jedes Kilogramm

Freuen sich auf anstrengende 72 Stunden: Felix Kathmann und Clara Immeyerhoff vom Lastruper Landjugendvorstand. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Bei typischen 72-Stunden-Aktionen wird etwas aufgebaut, verschönert oder renoviert. Ihr sammelt Schrott. Warum das denn?

Felix Kathmann: Wir haben das schon häufiger gemacht. Die letzte Schrottsammelaktion ist aber schon 15 Jahre her. Deshalb wurde es mal wieder Zeit. Es ist eine gute Gelegenheit, gemeinsam anzupacken.

Clara Immeyerhoff: Außerdem geht es diesmal ja nicht nur um den Schrott. Eigentlich planen wir gleich drei Aktionen. So wollen wir den Schulhof der Grundschule verschönern. Außerdem lassen sich die Landjugendlichen typisieren. Diese Aktion führen wir gemeinsam mit der DKMS durch. Das ganze Interview lesen Sie in der Ausgabe vom 25. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.