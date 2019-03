Sportliches Treffen: Die Stützpunktleiter und die Prüfer für das Deutsche Sportabzeichenkamen in der Sportschule Lastrup zusammen. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Die im Verhältnis zur Bevölkerungszahl meisten Sportabzeichen wurden zum zehnten Mal in Folge in Lindern absolviert. Emstek hingegen ist erneut ein weißer Fleck auf der Sportabzeichen-Landkarte. Niemand erwarb hier offiziell ein Sportabzeichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.