Manchmal ist der Weg vor Ort erfolgreicher

Gemeinde sucht über Datenbank Arbeitgeber für Flüchtlinge

Ausbildung in Matrum: Heroon Seelighi, hier mit Frederik Klugmann (links) schaffte bereits den Führerschein und bekommt auch in der Firma Lob für Fleiß und Arbeitseifer. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Jeder Flüchtling, der die angebotenen Fördermaßnahmen und Kurse durchlaufen hat, hat in der Gemeinde Lastrup die Chance, Arbeit zu finden", versprach Bürgermeister Michael Kramer im Rahmen des Kaminabends der Lastruper CDU im Landhaus Lastrup. Die Gemeinde habe eine Datenbank entwickelt, in der Unternehmer geeignete Mitarbeiter finden können. Umgekehrt könne die Gemeinde bei entsprechenden Betrieben anfragen.