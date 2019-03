Lastrups Kinder fordern mehr Gerechtigkeit

Kitas organisieren Spenden-Sternmarsch

Setzten ein Zeichen: Die Lastruper Kindergärten wurden aktiv und sammelten Spenden für Mädchen in Afrika. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Wenn jeder etwas gibt, dann werden alle satt". So hat es auf einem Plakat gestanden, das die Kinder der sechs Kindertagesstätten der Gemeinde Lastrup mit sich führten. Aus allen Richtungen zogen sie mit ihren Eltern und Erzieherinnen Richtung St. Petrus-Kirche, in der eine kleine Andacht ihre Solidaritätsaktion abrundete. „In unseren Einrichtungen treffen Kinder unterschiedlicher Nationalitäten, Sprachen und Religionen aufeinander", berichtete die Leiterin des St. Agnes-Kindergartens, Susanne Schnelten.