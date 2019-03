Foto: dpa

Lastrup (mt). Schwer verletzt worden ist ein drei Jahre altes Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus in Lastrup. Am Donnerstagnachmittag war der Bus auf der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Einmündung Hinterm Esch kreuzte das Kind mit seinem Fahrrad die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Das Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht, teilt die Polizei mit.