Verein wirbt mit Flyer um Jugendbetreuer

Führen die Geschicke des BV Kneheim (von links): Vorsitzender Jörg Imbusch, Andreas Bramlage, Alexander Helmes sowie Josef Möller. Es fehlen Frank Möller und Klaus Grever. Foto: La

Kneheim (la). „Wir brauchen Euch!“. So steht es auf einem Flyer, mit dem der BV Kneheim neue Trainer und Betreuer sucht. Josef Möller geht sogar noch weiter: „Wir brauchen jeden“, appellierte der Jugendobmann an die 61 Mitglieder, die zur Generalversammlung ins Vereinslokal Bokern gekommen waren.



