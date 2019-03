Bürokratische Hürden sind noch hoch

Politik vor Ort: Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (2. von links) diskutierte mit Vertretern der Firma Witte über Genehmigungsprobleme. An dem Gespräch nahmen auch Kreis-Baudezernent Ansgar Meyer (links) und Lastrups Bürgermeister Michael Kramer (rechts) teil. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. „Riechen Sie mal“. Valerio Witte hält einen Porzellanbecher hoch. Darin befindet sich ein trockenes, schwarzes Pulver, das aussieht und sich anfühlt wie Blumenerde. Ist es auch, doch der fast geruchlose Humus basiert auf einem delikaten Rohstoff: Gülle.



Vor einigen Jahren hat das Lastruper Unternehmen Witte die Humusanlage entwickelt. Ihr soll gelingen, was der Landkreis derzeit am dringendsten benötigt: ein Verfahren, das tierische Nährstoffe in festen Dünger umwandeln kann, um die Nitratprobleme vor Ort zu lösen. Bislang ist dazu zwar einiges in der Entwicklung und wohl noch mehr im Gespräch. Einen echten Durchbruch gab es bislang allerdings nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.