CDU in Lastrup will nah am Bürger sein

Johanna Hollah (Foto: Landwehr)



Von Aloys Landwehr



Lastrup. Für eine starke Beteiligung an der Europawahl hat die Lastruper CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Johanna Hollah auf der Mitgliederversammlung plädiert. Gleichzeitg erteilte sie allen Populisten in Europa eine Absage. „Wir müssen gegen die Europaverdrossenheit, die teilweise festzustellen ist, angehen. Wir Demokraten müssen in Europa zusammenhalten, um den rechten Kräften die Stirn zu bieten“, sagte Hollah. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 2. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.