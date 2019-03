HGV Lastrup: Wechsel an der Führungsspitze

Der alte und neue Vorstand des HGV Lastrup: 2. Vorsitzender Robert Meyer, Walter Schumacher, 1. Vorsitzender Matthias Flerlage, Rechnungsführer Frank Sommer, Frank Albers und Helmut Bäker (von rechts). Foto: Stutenkemper

Von Günther Stutenkemper



Lastrup. Matthias Flerlage ist der neue Vorsitzende beim Handels- und Gewerbeverein (HGV) Lastrup. Er tritt die Nachfolge von Frank Albers an, der nicht wieder für dieses Amt kandidierte. Auch der bisherige stellvertretende Vorsitzende Helmut Bäker stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Seinen Posten übernimmt Robert Meyer. Sowohl Albers als auch Bäker signalisierten aber, dass sie weiterhin im Arbeitskreis mitwirken wollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.