Förderung für Suhler Dorfhaus ist sicher

Wird saniert: Die ehemalige Schule in Suhle dient heute als Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup/Suhle. Der Theaterverein Suhle kann bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses auf Mittel aus der Dorfentwicklung zurückgreifen. Eine entsprechende Zusage sei inzwischen eingetroffen, verkündete Lastrups Bürgermeister Michael Kramer im Planungsausschuss. Bis Ende 2020 müsse die Maßnahme umgesetzt werden. Eigentlich hatte der Verein das Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen wollen. Das Haus sei marode, argumentierten die Dörfler. Allerdings gibt es für einen Neubau keine Förderung (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lastrup:

27.02.2019 | Bauleitplanung verhindert Zersiedelung