Sechsjähriger verhindert größeren Brand

Symbolfoto: Bänsch

Lastrup (her). Ein Sechsjähriger hat am Samstag einen größeren Brand bei einer Kindertagesstätte an der Kolpingstraße in Lastrup verhindert. Wie die Polizei mitteilt, hat der Junge gegen 11.20 Uhr bei der noch im Rohbau befindlichen Einrichtung eine starke Rauchentwicklung bemerkt.



Das Kind reagierte schnell und informierte sofort seinen Vater, der die Freiwillige Feuerwehr Lastrup rief. Die Einsatzkräfte konnten nur so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Erste Ermittlungen ergaben, dass in einer Außenwand das Dämmmaterial aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.



"Die Polizei lobt hiermit noch einmal den sechsjährigen Brandentdecker für sein aufmerksames und vorbildliches Verhalten", teilen die Beamten mit