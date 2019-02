„Kiffercode“ mit Kugellager kombiniert

Rätselraten um Code: 420 ist ein Hinweis auf Cannabis-Konsum. Es bezeichnet einen heimlichen „Feiertag“ der Szene. Foto: Meyer

Von Hubert Kreke



Lastrup/Cloppenburg. Michael Kramers Verdacht hat die Polizei auf den Plan gerufen. Die öffentliche Mutmaßung des Bürgermeisters, in Lastrup würden Drogengeschäfte per Spray-Botschaft auf Mauern und Häusern angebahnt, ist den Ermittlern neu. Der Bürgermeister habe keine Anzeige erstattet, erklärte die Sprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Maren Otten, am Dienstag auf Nachfrage der MT. Bisher gebe es auch keine Hinweise auf eine solche Straftat.



Bürgermeister Michael Kramer hatte öffentlich über eine Terminabsprache für Drogengeschäfte gemutmaßt. Die gesprayte Zahlenkombination „688er“ deutet jedoch eher auf die Skater-Szene und ihre bevorzugte Ausrüstung hin. Die Zahl 420 ist ein Hinweis auf Cannabis-Konsum. Es bezeichnet einen heimlichen „Feiertag“ der Szene am 20. April (englisch 4/20). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.