Kramer fordert Schnellgericht für Bagatellfälle

Sachbeschädigung: Sprayer hinterlassen ihre Botschaften immer wieder im Ort. Eine Belohnung ist ausgesetzt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Günter Bäker ist genervt. Sechs Zahlen haben Unbekannte an eine Seitenbande des Street-Soccer-Platzes gesprayt. Der Hausmeister der Oberschule muss sie jetzt wieder weg machen. „Ich hoffe, das klappt auch“, sagt Bäker grimmig. Er ist den Ärger bereits gewohnt.



Was die Zahlen bedeuten sollen, wissen wohl nur Eingeweihte. Auch an anderen Stellen im Ort finden sich immer wieder ähnliche Zeichen. Bürgermeister Michael Kramer vermutet, dass es sich um Hinweise handelt, wo und zu welcher Uhrzeit Drogendealer anzutreffen sind. Kramer schlägt nun die Einrichtung von „Schnellgerichten" vor. Ganz so brachial, wie es klingt, meint es der Bürgermeister aber nicht. Ehrenamtliche könnten solche Fälle vor Ort unter professioneller Anleitung eines Amtsrichters verhandeln. Und zwar zügig. Die Täter müssten merken, dass etwas passiere, sagt Lastrups Bürgermeister. Wer im Ort mit Drogen handele oder Sachbeschädigungen begehe, bleibe zu oft unerkannt.