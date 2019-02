Tanzgruppen machen Bühne zur Filmkulisse

In Szene gesetzt: Die Tanzgruppen werden zurzeit trainiert von (obere Reihe von links) Lara Lüske, Andrea Lamping, Kirsten Raker, Maike Niehaus, Andrea Bahlmann, Anita Lüske, Janet Nordmann, Jule Beier sowie (vorne von links): Melanie Kröger und Jenny Einhaus. ©BV Kneheim

Von Aloys Landwehr



Kneheim. Die Melodien aus weltbekannten Kinofilmen sind ausgewählt, die Kostüme zu diesen Filmen geschneidert, die Kulisse der verschiedenen Szenerien entworfen und die 19 Tänze eingeübt: Mit einer aufwendigen Show möchte die Tanzabteilung des BV Kneheim die Besucher ihres zehnten Tanztreffs, der aus Anlass des Jubiläums am 16. März im Forum Hasetal in Löningen stattfindet, verzaubern. Denn seit 20 Jahren wird in Kneheim in einer eigenen Abteilung des Sportvereins getanzt. Seit zehn Jahren richtet diese Abteilung ihren Tanztreff mit benachbarten Vereinen aus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.