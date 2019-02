Er denkt ganz oft an Piroschka

Alles hat gepasst: Zum Valentinstag schenkt Heinz-Dieter Honnacker seiner Gisela einen Blumenstrauß. Doch zu einer gelungenen Partnerschaft gehört noch viel mehr dazu, sagen beide. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Manchmal schreibt das Leben doch die besseren Geschichten. Als Heinz-Dieter Honnacker auf einer Karnevalsveranstaltung das hübsche Mädchen im Piroschka-Kostüm kennenlernt, ist er sofort hin und weg. Und anders als im Film- Klassiker gibt es für beide sogar ein Happy-End. 51 Jahre ist das her. Kommende Woche feiert das Paar seine goldene Hochzeit. „Ich heirate entweder Gisela oder gehe zur Bundeswehr“, verkündete Heinz-Dieter Honnacker nach jenem ersten Abend. An seine „Piroschka“, die in Wirklichkeit Gisela heißt, hat Honnacker alljährlich auch am 14. Februar gedacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.