Heimatverein stellt Vorstand neu auf

Der Vorstand des Lastruper Heimatvereins: Irene Thien, Maria Knobbe, Maria Hinrichs, Michael Wlodarczak, Elisabeth Lüdeke, Norbert Klostermann, die bisherige Chefin Lisa Rolfes, Hans Niemeyer und Margret Abeln (von links). Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Mit einem Präsent und mit Lob und Dank für die geleistete Arbeit wurde Lisa Rolfes als Vorsitzende des Heimatvereins Lastrup verabschiedet. In der Generalversammlung wählten die Lastruper Heimatfreunde mit Norbert Klostermann den bisherige Kassenwart zum neuen Vorsitzenden. Im Jahr 2019 möchte der Heimatverein am 3. April eine Tagesfahrt nach Essen (Ruhr) zur Zeche Zollverein machen. Hier sind noch Plätze frei.