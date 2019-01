„Wir möchten ein Treffpunkt für alle sein“

Hemmelter Dorfkrug trotzt erfolgreich Kneipensterben

Eingespieltes Tandem: Anne Moormann und Gerd Koop betreiben den Dorfkrug in Hemmelte. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Hemmelte. Grünkohlfans mögen es deftig. Als Anne Moormann kürzlich eine Gruppe bewirtete, kam sie innerlich gehörig ins Schwitzen. Die Gäste hauten dermaßen rein, dass sie irgendwann befürchtete, nicht genug eingekauft zu haben. Am Ende wurden natürlich alle satt und versprachen, gut gelaunt, wiederzukommen. Seit 13 Jahren führt Anne Moormann den Dorfkrug in Hemmelte zusammen mit ihrem Mann Gerd Koop. Wirte haben es nicht leicht in Deutschland. Die Zahl der Kneipen, Pinten und Gasthöfe hat in den vergangenen Jahren besonders auf dem Land abgenommen.