Mit „Glückauf und Hallejua“ in der St.-Petrus-Kirche

Mal humorvoll, mal nachdenklich: Die Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer begeisterte als Erna Schabiewsky die Besucher in der Lastruper St.-Petrus-Kirche. Foto: Aloys Landwehr

Lastrup (al). „Ich bin noch nicht mal inner Kirche, da ist der Beifall schon zu Ende“, provozierte Ulrike Böhmer das Publikum zu Beginn ihres Auftritts in der stimmungsvoll illuminierten St.-Petrus-Kirche in Lastrup. Die Kirchenkaberettistin und Theologin trat in ihrer Paraderolle als „Erna Schabiewsky“ das erste Mal in Lastrup auf. 180 Besucher wollten sich ihr Programm „Glückauf und Halleluja“ nicht entgehen lassen. Schon mit ihrer Mimik und ihrem Auftreten im roten Kostüm mit kariertem Hut und Handtasche brachte Erna Schabiewsky das Publikum von Anfang an zum Lachen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 24. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.