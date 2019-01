Kramer sieht Wehr gut aufgestellt

Neu in der Lastruper Wehr: Sven Vorwerk (links) wurde nach der Probezeit der Dienstgrad Feuerwehrmann verliehen. Feuerwehranwärter sind (weiter von links) David Schnetlage, Michael Vorwerk, Christian Knuck, Jan Grever, Gerd Grever, Frederik Stahmer, Dariusz Weglewski und Dennis Wehry. Foto: uu

Von Günter Stutenkemper



Lastrup. Bürgermeister Michael Kramer hält den Feuerwehrstandort Lastrup auch langfristig für gesichert: „Wir haben eine funktionierende Wehr und das ist auch gut so. Wir müssen aber sehen, dass wir weiterhin schlag- und einsatzkräftig bleiben“, sagte der Lastruper Verwaltungschef auf der 113. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lastrup.



Man habe, so Kramer, vor drei Jahren einen Feuerwehrbedarfsplan auf die Beine gestellt, einen Einsatzleitwagen gekauft und weitere Anschaffungen wie einen Mannschaftstransportwagen, einen Lichtmastanhänger mit Notstromaggregat und einen Rettungssatz für das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) in Auftrag gegeben. In fünf Jahren werde der Fahrzeugbestand, soweit erforderlich, erneuert sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.