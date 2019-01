Beim zweiten Mal kommt jeder freiwillig

Vom Schmerz befreit: Massagen gehören zu den Standardmaßnahmen der Physiotherapeutin. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Giacomo wedelt entspannt mit dem Schwanz. Bereitwillig lässt sich der achtjährige Australian Shepherd von Lisa Groß abtasten. Kein Wunder: Die 29-Jährige ist Giacomos Frauchen und der wuschelige Rüde liegt heute nur zu Demonstrationszwecken auf dem Massagetisch.



Seit drei Monaten arbeitet Groß in Lastrup als Physiotherapeutin für Hunde. In einem ehemaligen Geschäft an der Linderner Straße hat sie sich eingerichtet. Im Umkreis von gut 30 Kilometer ist sie die einzige Fachfrau. Mit der Nachfrage ist sie deshalb auch zufrieden. „Es läuft ganz ordentlich."