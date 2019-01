Sportschule: Jury fand eindeutigen Sieger

Die Preisträger: Landrat Johann Wimberg (von rechts) und Christoph Rohling (Geschäftsführer der Sportschule Lastrup) sowie Dr. Franz Stuke, Vorsitzender des Kreissportbundes (links), mit den Preisträgern. Von links das Team des Architektenbüros Andreas Ortmann aus Lastrup, zwei Frauen von HILLE-Architekten aus Ingelheim und Josef Holthaus von „h2-architekten“ aus Emsdetten. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Lastrup/Cloppenburg. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe“, sagte Architekt Josef Holthaus vom Büro „h2 Architekten“ aus Emsdetten am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse des Architektenwettbewerbs zur Erweiterung und Teilneustrukturierung der Sportschule in Lastrup. Der von Holthaus und seinem Kollegen Rolf Haverkamp eingereichte Entwurf wurde von der Jury einstimmig zum Sieger erklärt. Das bringt dem Büro zunächst 9000 Euro Prämie ein. Gleichzeitig ist es bei der Realisierung der Baumaßnahmen erste Wahl.



„Ein Architektenwettbewerb ist eine interessante, spannende, aber auch lohnende Angelegenheit“, sagt Landrat Johann Wimberg bei der Bekanntgabe der Sieger im Kreishaus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 19. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.