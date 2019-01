Veranstaltungshalle wird nicht gebaut

Wieder im Blick: Der Platz am Unnerweg wurde zuletzt von Veranstaltern gemieden. Möglicherweise ändert sich das bald. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. In Lastrup wird keine neue Veranstaltungshalle gebaut. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates in dieser Woche während einer gemeinsamen Fraktionssitzung entschieden. Einen vorliegenden Antrag wiesen sie zurück.



Ein Cloppenburger Ehepaar hatte zuvor seine Bereitschaft erklärt, eine Festhalle für rund 600 Gäste zu errichten. „Sie haben auch einen Businessplan vorgelegt“, berichtet Bürgermeister Michael Kramer. 700000 Euro wollte das Paar investieren. Als Standort fassten sie entweder den bestehenden Veranstaltungsplatz am Unnerweg oder eine Fläche im Gewerbegebiet ins Auge.



In der Halle hätten auch die Lastruper Traditionsveranstaltungen, darunter der Jäger- und der Sportlerball, stattfinden können. Letztlich konnte das Konzept aber nicht überzeugen. Mehr dazu

