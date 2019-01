Musik zum Zurücklehnen und Genießen

Musik in der Lounge: Die Band „Lokroom“ hatte sich für ihr Wohnzimmerkonzert mit ruhigen und nachdenklich stimmenden Songs den passenden Rahmen in Schnelten ausgesucht. Foto: Aloys Landwehr

Von Aloys Landwehr



Lastrup. „Unsere Musik funktioniert nur, wenn man sich auf den Text der Musik und auf die Zwischentexte einlässt“, glaubt Jan Lüdeke, der zusammen mit Esther Knobbe und Sebastian Ovelgönne als Wohnzimmerband „Lokroom“ in der Küchenwelt-Lounge Albers in Schnelten das zweite öffentliche Konzert im Rahmen dieser Wohnzimmeratmosphäre gab. Weit über 100 Besucher waren wie zum Auftakt im Landhaus Lastrup auch jetzt nach Schnelten gekommen, um die drei Musiker aus der Gemeinde Lastrup zu erleben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.