Batterie lädt in acht Minuten

Von Georg Meyer



Lastrup. Das Vorhaben ist ambitioniert: An zwölf Schnellladepunkten sollen Besitzer von Elektrofahrzeugen demnächst in Timmerlage Strom tanken. Der künftige Betreiber der neuen Doppeltankstelle an der B213 rechnet mit einer Zunahme der E-Mobilität und stellt sich deshalb darauf ein. Die Investition ist kostspielig. Öffentliche Mittel erhält der Unternehmer aber nicht.



Das ärgert Lastrups Bürgermeister Michael Kramer. Er hat in dieser Woche erfahren, dass die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen (BAV) einen Antrag auf 20-prozentige Förderung abgelehnt hat. Kramer kann das nicht verstehen.