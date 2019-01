Sportler des Jahres auch im Team Meister

Jan Wehage erhält bei Hemmelter Ball persönlich und mit Meistermannschaft Ehrung

Starke, sportliche Truppe: Als „Mannschaft des Jahres“ wurde die Meistermannschaft der Saison 2017/2018 geehrt. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Hemmelte. „Vor sechs, sieben Jahren waren wir froh, wenn 90 bis 100 Leute zum Sportlerball kamen. Jetzt haben wir annähernd 250", freute sich Jürgen Ostendorf, Vorsitzender des SV Hemmelte. Höhepunkt des Abends die Auszeichnungen: Als Mannschaft des Jahres wurde die 1. Fußball-Herrenmannschaft geehrt. Sportler des Jahres wurde mit Jan Wehage ein Spieler der Meistermannschaft, der dort als Verteidiger aktiv ist und alle fünf der Mannschaft zugesprochenen Elfmeter in der Saison verwandelte.