Krippe und Städtebau stehen im Fokus

Gemeinde Lastrup treibt in diesem Jahr die Ortssanierung voran

Steht schon: Die Kinderkrippe „Wolkennest“ soll im April in Betrieb gehen. Foto: Meyer

Von georg Meyer



Lastrup. Die politischen Weichen sind gestellt: In Lastrup wird sich in diesem Jahr vieles um die Ortskernsanierung drehen. Daneben erweitert die Gemeinde ihr Betreuungsangebot für Kinder, berichtet Bürgermeister Michael Kramer. Das „Wolkennest“, die neue Kinderkrippe beim Kindergarten „Bunte Welt“, steht bereits komplett da. Bis zur Eröffnung wird es aber noch dauern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.