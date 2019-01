Die Sinnfrage stellt sich gar nicht erst

Engagiert: Im St. Elisabeth-Stift lernen Auszubildende und Freiwilligendienstler gemeinsam den Pflegeberuf kennen (von links: Anja Kollmer, Schirin Madjid, Henrik Haar, Britt Schulte und Jonas Becker). Ihre Ausbildungsbegleiterin ist Nicole Wende. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lastrup. Wenn Anja Kollmer etwas an ihrem Beruf ärgert, dann sind es seine Klischees. „Wir wischen nicht den ganzen Tag alten Menschen die Popos ab“, betont die angehende Altenpflegerin. Und im Seniorenheim rieche es auch nicht nach Tod. Wer das nicht glaube, könne gern vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen.



Kollmer ist eine von 17 Auszubildenden im Lastruper St.-Elisabeth-Stift. Die Einrichtung bietet jungen Leuten auch Stellen für den Freiwilligendienst an. Und die sind gefragt. Bis zu fünf „Bufdis" oder „FSJler" schnuppern ein Jahr lang in den Beruf hinein.