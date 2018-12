Neues Gespann: Heinrich Flerlage und Frank Bruns bilden den Vorstand der Volksbank Lastrup. Foto: gy

Von Georg Meyer



Lastrup. Vom Azubi in die Chef- etage: Für Frank Bruns hat sich in diesen Tagen ein Kreis geschlossen. Der 36-Jährige ist als Nachfolger von Wilhelm Grüßing in den Vorstand der Volksbank Lastrup nachgerückt. Grüßing selbst geht zum 1. Januar in den Vorruhestand. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.