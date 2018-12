Lastruper setzen Zeichen für Integration

Große Gruppe: Die Lastruper waren mit 166 Teilnehmern im Weserstadion in Bremen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Lastrup. Ein starkes Zeichen für Integration haben der FC Lastrup, das Projekt „Youngstars“, FC Lastrup und die Gemeinde am Mittwochabend gezeigt. Mit 166 Teilnehmern machte sich die Gruppe auf den Weg zum Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und TSG Hoffenheim, darunter waren 70 Flüchtlinge aus der Gemeinde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.