Doppeltankstelle wieder voll im Zeitplan

Bauherr: Reinhard Pilatzki erklärt Lastrups Bürgermeister Michael Kramer und Berthold Sauerland (v. links) Einzelheiten des Projekts.

Von Georg Meyer



Lastrup/Timmerlage. Reinhard Pilatzki ist gut gelaunt. Die Arbeiten an der neuen Doppel-Raststätte seiner Firma Jaeger in Timmerlage schreiten sichtbar voran. Inzwischen auch planmäßig, denn im Sommer war es zu Verzögerungen gekommen, weil Pilatzki, wie viele Bauherren, Schwierigkeiten hatte, Handwerker zu finden. „Die Auswahl war nicht groß, aber wir sind zufrieden“, sagt der Unternehmer aus dem Bergischen Land. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.