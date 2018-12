Lastrup hofft auf Senkung der Kreisumlage

Bürgermeister Michael Kramer (Foto: Meyer)

Von Georg Meyer



Lastrup. Hohe Investitionen sieht der Lastruper Haushalt im kommenden Jahr vor. 4,2 Millionen Euro will die Gemeinde 2019 für Maßnahmen bereitstellen. Am vergangenen Freitagabend hat der Rat den neuen Haushaltsplan einstimmig verabschiedet.



Dabei profitiert Lastrup von hohen Steuereinnahmen. 8,6 Millionen Euro sind es voraussichtlich im nächsten Jahr. Die Gewerbesteuer mache mit 4,5 Millionen Euro den Löwenanteil aus, berichtete Kämmerin Stephanie Schulte. Weitere Geldquellen sind der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,4 Millionen Euro), die Umsatzsteuer (492000 Euro) sowie die Grundsteuern A (206000 Euro) und B (970000 Euro). Hinzu kommen Zuwendungen vom Land und dem Landkreis.