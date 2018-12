Budenzauber auch mit Bobby

Beschaulicher Lastruper Weihnachtsmarkt

Vielfältiges Angebot: Bei dem breiten Sortiment ergab sich für die Gäste eine gute Gelegenheit, schon einmal ein paar Weihnachtsgeschenke zu finden. Foto: Stutenkemper

Von Günter Stutenkemper



Lastrup. Der Marktplatz vorm Lastruper Rathaus im weihnachtlichen Lichterglanz, strahlende Kinderaugen, festliche Klänge, fröhliche Weihnachtslieder und mittendrin St. Nikolaus: diese vorweihnachtliche Stimmung macht alle Jahre wieder den Reiz des Lastruper Weihnachtsmarktes aus. Trotz des stürmischen Wetters lockte die Veranstaltung viele Besucher an, die sich auch von den Klängen und Gesängen des Schulchores der Astrid-Lindgren-Grundschule, dem Schnelter Musikverein, der Musikschule Hukelmann, den Kindertagesstätten Bunte-Welt und St. Agnes und den „Dancefloor Destroyer“ des FC Lasgtrup verzaubern ließen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.