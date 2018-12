Künstler zeigen Ergebnis kreativer Prozesse

Ausstellung mit Werken von Bernd Weinert und Dieter Jan Behage im Lastruper Rathaus eröffnet

Fabelwesen: Großes Interesse fanden auch die verschiedenen Tierfiguren von Dieter Behage. Foto: la

Von Aloys Landwehr



Lastrup. Mit Dieter Jan Behage und Bernd Weinert stellt die Gemeinde Lastrup bereits zum 19. Mal einheimische Künstler vor und gibt dadurch einen interessanten Querschnitt durch die Kunst der Region, wie es Bürgermeister Michael Kramer bei der Eröffnung der diesjährigen Ausstellung ausdrückte. „Die Eröffnung der Kunstausstellung gilt nach wie vor als ein besonderes Ereignis", so Kramer. Das beweise auch das große Interesse bei der Eröffnung, zu der Kramer auch viele Künstler begrüßte, die schon einmal im Lastruper Rathaus ausgestellt hatten.